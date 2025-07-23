Почему болота Амазонки поглощают меньше углерода, чем обычно?

Пальмовые топи в перуанской Амазонке обычно поглощают больше углерода, чем они выпускают, но теперь климатологи и биологи бьют тревогу — болота стали углеродно-нейтральным, а не отрицательным. Портал livescience.com рассказал, почему это могло произойти, и почему это важно.

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Торфяные болота играют ключевую роль в углеродном цикле, поскольку они обладают способность поглощать огромные объемы углекислого газа. В Перу они покрывают всего 5% от общей площади страны, но хранят в себе примерно пять гигатонн углерода под землей. Или столько же, сколько хранится во всех растениях на территории Перу.

Данный случай не уникален для конкретной части мира — он актуален для планеты в целом. Торфяные болота составляют лишь 3% суши на Земле, но хранят как минимум 550 гигатонн углерода, что в два раза больше, чем во всех лесах мира вместе взятых.

Так что же происходит конкретно в Перу? В торфяниках Амазонки произрастают пальмы Mauritia flexuosa, которые являются частью болотистой экосистемы. Подобные системы формируются в регионах, которые подвержены сезонным наводнениям — пальмы обеспечивают фруктами как местных жителей, так и животных. Там также обитает множество птиц, рептилий и млекопитающих.

Помимо этого, растения, растущие в торфяных болотах, поглощают углекислый газ с помощью фотосинтеза. Но из-за того, что болота часто подтоплены, мертвая листва и прочая материя обычно превращаются в торф в низкокислородных условиях. А торф, в свою очередь, удерживает углекислый газ вместо того, чтобы полностью разлагаться и выбрасывать его в атмосферу.

Но если в 2018-2019 годах торфяники Амазонки были мощным «магнитом» для углекислого газа, до в 2022-м они стали углеродно-нейтральными. Причем ученые не нашли каких-либо очевидных признаков влияния человеческой деятельности на экосистему. Болота не осушены, деревья не вырублены и не повреждены бурями, засухи или особой жары тоже не наблюдалось.

Как выяснилось, причина кроется в двух факторах. Первый — длительные периоды безоблачной погоды и интенсивность солнечного света, которые ограничили фотосинтез растений, тем самым помешав их росту и снизив способность хранить углекислый газ. А второй — пониженный уровень воды, из-за которого большая часть верхнего слоя торфа оказалась в контакте с кислородом. Активность бактерий привела к разложению торфа, что и привело к выбросу углекислого газа.

Поначалу специалистам показалось странным то, что больше солнечного света приводят к ограничению фотосинтеза. Но, возможно, причина в том, что обычно дождевой лес, где проводилось исследование, покрыт плотными облаками, а это влияет на поведение растений. При излишке света и тепла пальмы закрывают поры, расположенные в листьях — как раз те, через которые они и поглощают углекислый газ.

Пока непонятно, станут ли болота Амазонки вновь углеродно-отрицательными. Резонно предположить, что естественные торфяники колеблются между периодами отрицательности и нейтральности в зависимости от условий, поэтому для точного прогноза предстоит наблюдать за регионом дальше.