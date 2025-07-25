Новые виды членистоногих назвали в честь русского генерала, клуба и ученого

Российские ученые назвали открытые ими во время экспедиций в Гималаях три новых вида мелких членистоногих коллембол в честь русского генерала и исследователя Индии Андрея Снесарева, горного клуба "7 Вершин" и орнитолога Зоологического музея МГУ Ярослава Редькина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра содействия экспедиционной деятельности.

"Работа посвящена неоткрытым коллемболам Индии и Непала. В этих районах особенно много видов, которые еще не описаны. Они были пойманы, и мы установили, что они абсолютно новые для науки, то есть их никто никогда не описывал, и соответственно, они не имеют названия. Решено было дать им названия в честь наших соотечественников: географа и востоковеда Андрея Снесарева, открывавшего для нас Индию на рубеже XIX и XX веков, орнитолога Зоомузея МГУ Ярослава Редькина, бескорыстно помогающего многим ученым в сборе материала по всей стране, команды альпинистов "7 вершин", более 30 лет делающей горы по всему миру доступнее и помогающей в том числе научным экспедициям", - заявил ведущий научный сотрудник Института биологии и химии Московского педагогического государственного университета Михаил Потапов, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, название видам дается тем человеком, который их открыл и описал по определенным правилам. Он дает название в зависимости от внешнего вида, распространения, биологических свойств. Иногда названия даются в честь великих людей, чтобы их увековечить. И таким образом возникает вид, который всегда будет носить имя какого-то человека.

Таким образом в рамках проекта "Их имена в природе" коллемболы получили названия hypogastrura snesarevi в честь генерала Снесарева, anurophorus septemvertex - в честь горного клуба "7 Вершин" и ceratophysella redkini в честь ученого Редькина.

Как сообщалось ранее, ученые Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН назвали открытые ими виды микроскопических водорослей из Эфиопии в честь казачьего атамана Николая Ашинова и архимандрита Паисия. В XIX веке они внесли значительный вклад в укрепление российско-абиссинских отношений.