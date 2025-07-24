В космосе обнаружен единственный в своем роде источник  радиоволн

Астрономы обнаружили на расстоянии нескольких тысяч световых лет уникальный космический объект — CHIME J1634+44, пульсирующий источник радиоволн. Он отличается периодичностью вспышек — каждые 14 минут и каждые 70 минут, что делает его редким «единорогом» среди других длительно-периодических транзиентов (ДПТ), пишет ScienceAlert.

© Naukatv.ru

ДПТ — редкий случай космического излучения, когда яркость то увеличивается, то уменьшается в течение необъяснимо длительного времени. На сегодняшний день в галактике обнаружено всего около дюжины таковых и последний выделяется своей странностью.

Его второй интервал ровно в пять раз длиннее первого. Кроме необычных интервалов, источник демонстрирует самую сильную поляризацию света среди таких объектов, что говорит о его нахождении в довольно сложной среде.

Поляризация света — это явление, при котором световые волны упорядочиваются таким образом, что колебания вектора электрического поля происходят в одной определенной плоскости, а не хаотично во всех направлениях. Проще говоря, это процесс, при котором свет «направляется» таким образом, чтобы колебания его волн происходили в одном направлении, а не во всех возможных.

Более того, интервалы между вспышками радиоволн, похоже, сокращаются, а не удлиняются, что говорит о том, что вращение CHIME J1634+44 ускоряется, а не замедляется, как это обычно происходит. Эти особенности указывают на наличие спутника, с которого CHIME J1634+44 может захватывать материал.

Ученые пока не пришли к единому мнению, что это вообще такое. Команда Фэнця Донга из обсерватории Грин-Бэнк (США) склоняется к тому, что это нейтронная звезда, возможно, пульсар, с каким-то компаньоном. Астроном Санне Блут и ее коллеги из Нидерландского института радиоастрономии считают, что это белый карлик с температурой до 33 000 градусов Цельсия. В этом случае речь может идти о крайне редком белом карлике-пульсаре.

И нейтронная звезда, и белый карлик — остатки погибших звезд, но из-за различных исходных условий эти объекты получаются очень разными.

Дополнительные наблюдения помогут точно определить природу CHIME J1634+44. Но уже сейчас ясно: он нарушает научные представления о нейтронных звездах и белых карликах. По словам Донга, таких объектов может быть гораздо больше, и они еще ждут своего открытия.