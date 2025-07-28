Как выбрать зарядное устройство для смартфона?

Многие производители смартфонов уже довольно давно перестали прилагать к своим продуктам зарядные устройства. Хорошая новость в том, что подобрать отличный зарядник не так уж и сложно, если знать, на что надо обращать внимание. Портал howtogeek.com рассказал, как правильно выбрать зарядное устройство для смартфона.

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Несколько разъемов

Нет ничего удивительного в том, что у большинства людей есть не одно мобильное устройство, нуждающееся в ежедневной подзарядке. Смартфон, планшет, ноутбук, умные часы. Если использовать одиночный зарядник для каждого, то под них придется покупать отдельный сетевой пилот, да и проводов на рабочем столе станет в разы больше.

По этой причине есть смысл подыскать зарядное устройство с несколькими разъемами. Так вы сможете поставить на зарядку два или более устройств одновременно, чем сэкономите и место, и время. Выбирать можно исходя из того, сколько всего вы хотите заряжать. Например, зарядник на 3-4 порта удовлетворит запросы почти любой категории пользователей, и при этом не будет слишком громоздким.

Поддержка Power Delivery и Quick Charge

Технологии Power Delivery и Quick Charge — самые популярные стандарты быстрой зарядки на рынке. Хотя первый гораздо более распространен, второй по-прежнему встречается на различных устройствах. Отдельно стоит отметить, что многие смартфоны от Google и Samsung используют технологию PPS — опциональную функцию стандарта Power Delivery, которую поддерживает не каждый зарядник. Обращайте на это внимание!

Достаточная выходная мощность

Зарядные устройства с несколькими разъемами — удобная штука, но все они подпитываются одним блоком питания, из-за чего выходная мощность каждого разъема снижается по мере подключения дополнительных устройств. Поэтому важно выбрать зарядник с достаточной мощностью, чтобы он заряжать устройства даже при полном использовании всех разъемов. Особенно если вы собираетесь пользоваться стандартом Power Delivery.

100-150 Вт обычно хватает большинству пользователей — при этом показателе скорость подзарядки будет солидной вне зависимости от количества подключенных устройств. Но если вы не собираетесь подключать ноутбук по Power Delivery, то подойдет зарядник и на 65 Вт.

Поддержка GaN

GaN означает нитрит галлия, и вы наверняка слышали о нем, т.к. название этого материала часто мелькает в рекламе зарядников и блоков питания. По сути, он выступает альтернативой кремнию в полупроводниках, и у него есть ряд преимуществ. Нитрит галлия более эффективно сохраняет энергию и рассеивает тепло, что предотвращает перегревы. Он также лучше справляется с большими объемами энергии при маленьких габаритах устройства, что позволяет делать зарядные устройства более компактными.