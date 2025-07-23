Назван один из главных источников микропластика в окружающей среде

В природу ежегодно попадают миллионы тонн пластиковых отходов. Новое исследование, проведенное командой из Университета Миссисипи, показало – около 45% от общего объема загрязнений как в наземных, так и в водных экосистемах приходится на частицы автомобильных шин.

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При езде по дорогам из шин выпадают крошечные частицы пластика. Дождь смывает их в канавы, откуда они попадают в ручьи, озера, реки и океаны.

Частицы шин попадают в пищевую цепочку рыб и других морских обитателей. Эти отходы насыщены токсичными химическими веществами, которые способны повлиять как на саму рыбу, так и на тех, кто ее ест (в том числе людей).

Уже зафиксированы случаи гибели рыб таких видов, как форель и кижуч, от токсичных отходов шин. В 2020 году более половины популяции кижуча погибло еще до нереста из-за 6PPD-Q – производного от соединения 6PPD. Его добавляют в шины, чтобы предотвратить их разложение.

Исследование, проведенное в Китае, показало, что 6PPD-Q такое проникает в человеческий организм. Это соединение способно принести вред легким, сердцу и почкам.

В ходе новой научной работы ученые обнаружили более 30 000 частиц шин в 24 литрах ливневых стоков с дорог и парковок. В местах с интенсивным движением концентрация может быть значительно выше.

В настоящее время ученые разрабатывают способы эффективно удалять частицы шин из сточных вод. Хорошие результаты показала биофильрация с использованием сосновой щепы и древесного угля. Благодаря ей удалось удалить до 90% частиц, сообщает The Conversation.

Другое исследование показало, что стеклянные бутылки выделяют больше микропластика, чем пластиковые. При этом в безалкогольных напитках содержалось больше частиц, чем в спиртных.