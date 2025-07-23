Расшифрован сюжет древнего шумерского мифа о плененном боге

Ученые из Чикагского университета раскрыли ранее неизвестный сюжет шумерской мифологии, расшифровав древнюю глиняную табличку, найденную в Ниппуре — одном из ключевых городов Месопотамии. Миф повествует о пленении бога бурь Искура и попытке его спасения с участием хитрой лисы. Результаты исследования опубликованы в журнале Iraq.

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Табличка под номером NI 12501 была обнаружена еще в XIX веке, но оставалась вне поля внимания ученых. В 1956 году ее кратко упомянул археолог Сэмюэл Крамер, однако полноценный анализ был проведен только сейчас. Артефакт датируется приблизительно 2400 годом до н. э. и содержит клинописный текст, фрагметами описывающий события в подземном мире — Куру.

Согласно мифу, исчезновение Искура приводит к катастрофе: иссякают реки, гибнут животные, страдают дети. Энлиль, верховный бог, собирает совет, чтобы решить, кто сможет вернуть порядок. Неожиданно эту роль берет на себя лиса — персонаж, ранее не игравший центральной роли в месопотамских мифах. В одном из эпизодов описано, как она обманом проникает в подземный мир, отказавшись от еды и питья, что напоминает другие древние истории о пребывании в мире мертвых.

По словам исследователей, миф отличается от традиционных шумерских сказаний не только главным героем, но и сюжетом. В других легендах центральные роли отводились богам-воителям или царям, а не животным. Ученые предполагают, что история могла повлиять на более поздние мифы, включая эпос о Гильгамеше и сошествие Инанны.

Отмечается, что нижний край таблички утрачен, поэтому неизвестно, удалось ли лисе освободить Искура. Исследователи считают, что сюжет, вероятно, завершался восстановлением порядка — типично для месопотамской традиции. Работа открывает новые горизонты для изучения шумерской литературы и подчеркивает важность переосмысления давно известных артефактов.