«Прямая угроза»: политолог о решении создать в РФ Центр развития ИИ

Политолог Илья Гращенков прокомментировал в своем Telegram-канале решение правительства России создать Центр развития искусственного интеллекта под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко. По его мнению, это поможет стране избежать угроз, связанных с новой эпохой технологий, и сформировать новый технологический уклад.

Гонка за искусственным интеллектом набирает обороты по всему миру. Однако за этим стоит и прямая угроза военного применения ИИ, отметил политолог.

В июне вице-премьер Дмитрий Григоренко объявил о создании Центра развития искусственного интеллекта в России. Как отметил Гращенков, важно занять достойное место в этой гонке, побеждая не числом, а умением.

По его словам, в периоды технологического бума сложнее всего не найти деньги, а «отделить хайп» от реальных решений. Необходимо сертифицировать проверенные технологии, чтобы инвесторы не теряли деньги, а массовый потребитель не страдал от их неправильного применения, заявил специалист.

Новый общефедеральный Центр развития ИИ будет заниматься отбором и распространением безопасных и проверенных решений, а также координацией внедрения ИИ в работу государственных органов, регионов и бизнеса. Григоренко будет координировать работу центра и считает, что его цель — сделать результаты использования искусственного интеллекта доступными для всех россиян.