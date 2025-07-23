Раскрыта тайна кораблекрушения XVIII века

Современные технологии помогли ученым идентифицировать корабль, обломки которого нашли на отдаленном шотландском пляже. Исследование показало, что это «Граф Чатем» − военный корабль XVIII века, участвовавший в Войне за независимость США. Впоследствии его переоборудовали в китобойное судно.

Затонувшее судно нашли в феврале 2024 года. Сильный шторм смыл песок, ранее покрывавший его толстым слоем.

Исследователи вывезли с пляжа 12 тонн дубовых бревен. Ученые прибегли к методу дендрохронологии и определили, что древесина происходит из южной Англии середины XVIII века.

После этого ученые проанализировали исторические свидетельства о кораблекрушениях на Оркнейских островах за подходящий период времени. Оказалось, что возрасту, размеру и происхождению судна лучше всего соответствует «Граф Чатем».

Изначально корабль носил название HMS Hind. Это был 24-пушечный фрегат Королевского флота. Его построили на южном побережье Англии в 1749 году. В 1750 – 1770 годах он принимал участие в военных операциях Британии по завоеванию и удержанию колоний в Новом Свете.

В 1784 году корабль продали и превратили в китобойное судно. Его задействовали при охоте за огромными млекопитающими в арктических водах у берегов Гренландии. Годом позже, направляясь к месту китобойного промысла в плохую погоду, судно потерпело крушение. Все 56 членов экипажа выжили. В настоящее время остатки корабля помещены в музей, сообщает The Independent.

Ранее ученые нашли возможное место крушения «Дона Хосе. Этот корабль вывозил сокровища из Перу в Испанию и потерпел крушение у берегов Колумбии. Это кораблекрушение называют самым богатым в истории.