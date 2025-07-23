В России предупредили о мошенничестве с помощью нового мессенджера

Аферисты начали прибегать к реализации схемы обмана российских граждан при помощи нового мессенджера МАХ. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

Эксперт подчеркнул, что мошенники заставляют пользователя установить фальшивое приложение, якобы обеспечивающее безопасность, после чего они получают доступ к аккаунту на портале «Госуслуги» с помощью кода из СМС.

Преступники выдают себя за представителей администрации MAX и убеждают людей в необходимости срочной установки «национального мессенджера». Они также сообщают, что нужно установить специальное приложение для обеспечения безопасности.

Жертве объясняют, что необходимо активировать «аккаунт безопасности», который якобы поможет защитить информацию. Затем приходит SMS с кодом, который нужно сообщить «сотруднику МАХ». Этот код используется мошенниками для доступа к аккаунтам на «Госуслугах», подчеркнул Щербаченко.

По его словам, это может стать причиной потери денежных средств или оформления кредитов на имя потерпевшего. Щербаченко посоветовал не доверять посторонним людям, поскольку они не имеют права запрашивать личную информацию по телефону.

Как распознать письмо от мошенника. Главные признаки

Ранее в пресс-службе управления МВД по борьбе с киберпреступностью сообщили, что у людей, разгласивших свои данные мошенникам, есть «золотой час», чтобы минимизировать последствия. Там уточнили, что при взломе учетной записи в банковском сервисе следует оперативно сменить пароль, заморозить карты и счета, связаться с банком и продиктовать им номер злоумышленника.