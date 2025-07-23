Обнаруженная в России находка оказалась самым древним артефактом в Европе

Костяной наконечник копья, найденный в Мезмае на территории Апшеронского района Краснодарского края, оказался древнейшим в Европе артефактом. Об этом пишет Journal of Archaeological Science.

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Археологи проводили раскопки летом 2003 года в горах Северо-Западного Кавказа. Только годы спустя стало известно, что фрагмент кости, заостренный с одного конца, не просто обломок, а предмет, меняющий представления о технологическом развитии древнего человека.

В исследовании международной группы ученых говорится, что найденный в Мезмае артефакт — древнейший в Европе охотничий костяной наконечник, созданный около 70–80 тысяч лет назад.

Ранее сообщалось, что ученые из Гуманитарного института СФУ, изучая коллекции Енисейского музея-заповедника имени А.И. Кытманова, обнаружили артефакт из древнего захоронения, относящегося ко временам Монгольской империи Чингисхана. Были найдены плоские наконечники стрел, которые характерны для монгольского периода, а также длинные бронебойные стрелы с шипами, что типично для местных народов.