Не только T. Rex: ранние тираннозавры, забытые историей

Тираннозавр, а точнее подвид Tyrannosaurus rex, остается самым узнаваемым динозавром уже на протяжении более века с момента его открытия. Огромный хищник стал звездой поп-культуры и самым изученным динозавром… И, по совместительству, последним представителем своего семейства. Журнал Smithsonian рассказал о ранних тираннозаврах, забытых историей.

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Процератозавр

Один из старейших тираннозавров, найденных на сегодняшний день. Процератозавр обитал на просторах древней Англии в юрском периоде. Пока что палеонтологи нашли только череп динозавра; со времен первой находки в 1910-м других ископаемых останков этого вида не появлялось.

Недавние исследования черепа процератозавра показали, что семейство тираннозавроидов было достаточно разнообразным. Так, анатомия процератозавра напоминает другого динозавра — китайского гуаньлонга. Между двумя видами достаточно сходств, чтобы заключить, что у обоих в верхней части черепа был костяной гребешок, покрытый прочным креатином и, возможно, окрашенный в яркий цвет. Броские украшения на голове были важными для тираннозавров с самого начала.

Дилун

Наличие или отсутствие перьев — один из самых частых вопросов об истории тираннозавров. На протяжении десятков лет этого хищника и его сородичей представляли чешуйчатыми животными, но открытие дилуна в 2004-м изменило научный консенсус.

Дилун жил примерно 125 млн лет назад на территории современного китая. Он был достаточно маленьким трехпалым хищником, который был вооружен зубами той же формы, что и у других представителей вида. При этом у дилуна были перья: ученые нашли их вместе с костями динозавра. Благодаря ему научное сообщество поняло, что оперение было не только у ранних тираннозавров, но и у многих других видов динозавров. Жаль только, что по ископаемым останкам пока непонятно, насколько пушистым был дилун.

Ютиранн

Дилун — не единственный тираннозавр, которого нашли с перьями. Лучшим доказательством этой эволюционной адаптации стала находка, совершенная всего восемь лет спустя благодаря другой коллекции окаменелостей возрастом 125 млн лет.

Ютиранны — крупные хищные динозавры, чья масса могла превышать полторы тонны. Они почти целиком были покрыты простыми перьями, которые могли помогать животным согреваться в сравнительно прохладном окружении, где они жили. Пока что палеонтологи опознали как минимум три скелета ютираннов.

Морос

Тираннозавры далеко не всегда были самыми грозными хищниками в своей среде обитания. Наиболее ранние представители семейства жили бок о бок с гораздо более крупными хищниками, такими как аллозавр и его сородичи. Лишь после появления других крупных хищников тираннозавры прошли период эволюционного роста, который тяжело не оценить в контексте мороса — мелкого динозавра, чьи ноги и зубы нашли в скалах возрастом 96 млн лет.

Ханхуулуу

История эволюции тираннозавров была достаточно сложной. Речь не только об увеличении в размерах и мощности челюстей — их развитие было разветвленным, как кустарник, и варьировалось в зависимости от континента. И немалую роль в нашем понимании эволюции семейства сыграл ханхуулуу — последний из названных тираннозавров.

Ханхуулуу жил на территории нынешней пустыни Гоби около 86 млн лет назад. Он близкий сородич тираннозавров, обитавших в Северной Америке70-80 млн лет назад, а это значит, что азиатские формы тираннозавров покинули свой регион примерно 86 млн лет назад — это и привело к эволюции североамериканских видов.

Горгозавр

В 1913 году коллекционер окаменелостей Чарльз М. Стернберг нашел нового хищника в древних скалах Альберты. Рептилия была крупным хищником, который отличался не только размером, но и двумя пальцами на каждой лапе. Уже в следующем году канадский палеонтолог Лоренс Ламб назвал вид горгозавром — «яростной ящерицей».

Горгозавр — пожалуй, один из самых известных тираннозавров. Палеонтологи нашли несколько частично сохранившихся и полных скелетов, включая останки детенышей, которые показали, как эти животные менялись по мере взросления. В животе окаменелости 2023 года так вообще нашли две ноги другого динозавра — это демонстрирует, что горгозавры точно поедали мелких динозавров и предпочитали лакомиться более мускулистыми частями тел.