Нейросетевой поиск Google вредит сайтам

Интеграция технологии «Обзор от ИИ» (AI Overviews) в поисковую выдачу Google привела к заметному сокращению пользовательских переходов на сторонние сайты. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра Pew Research Center, проанализировав поведение аудитории в условиях обновлённой поисковой архитектуры, сообщает Ars Technica.

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Несмотря на заявления Google о нейтральности новой функции в отношении трафика издателей, данные свидетельствуют об обратном: при наличии AI Overviews доля переходов по ссылкам снижается с 15% до 8%, при этом лишь 1% пользователей кликают по источникам в виде гиперссылок, размещенным внутри ИИ-сводок.

Пилотное внедрение AI Overviews началось в мае 2023 года, а уже в мае 2024-го технология стала частью основной поисковой выдачи. С этого момента представители медиаиндустрии фиксируют устойчивое снижение органического трафика. Специалисты в области SEO неоднократно предупреждали о возможных рисках, связанных с генеративным ИИ, а опубликованные Pew Research цифры лишь усилили эти опасения.

Одним из ключевых вызовов становится рост доли пользователей, которые ограничиваются только просмотром сгенерированной ИИ-выдержки и не переходят к первоисточникам. Это, в свою очередь, повышает риск распространения недостоверной информации — генеративные модели по-прежнему подвержены «галлюцинациям». Более того, значительная часть ссылок, используемых в AI Overviews, указывает на крупные платформы вроде Wikipedia, YouTube и Reddit — на них приходится около 15% всех упоминаний.

Согласно оценке Pew Research, доля поисковых запросов, сопровождаемых AI Overviews, сегодня достигает 20%, причем при запросах в форме вопросов ИИ-ответы появляются в 60% случаев, а при полноформатных — в 36%. Аналитики не ожидают ослабления этой тенденции в краткосрочной перспективе.