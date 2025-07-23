В российском городе сообщили о массовых сбоях интернета

В Новосибирске зафиксирован сбой в работе мобильного интернета. На сайте Downdetector о жалобах сообщают десятки граждан. Их число увеличивается с 9 утра.

Пользователи телеграм-канала «ACT-54 Black» заявили о проблемах с доступом в интернет в Дзержинском и Калининском районах. Большинство операторов связи города также сообщают о сбоях в работе сети.

По словам одной из подписчиц, не только интернет не работает, «в принципе мобильная связь крест показывает, даже не позвонить».

В компании «МегаФон» сообщили, что в настоящее время могут наблюдаться проблемы с доступом к интернету. При этом там же подчеркнули, что сеть функционирует в штатном режиме, и со стороны фирмы не было введено никаких ограничений. Возникшие трудности связаны с внешними факторами, которые компания не может контролировать, добавили в организации.

Журналисты НГС направили запросы в пресс-службы компаний T2, МТС и «Билайн». На момент выхода материала ответы не были получены.

4 июля жители разных регионов России сообщили о сбоях в работе сети МТС и интернет-провайдера МГТС, а также о сбоях у Tele2, «Ростелекома» и «МегаФона». По данным проекта «Сбой РФ», в случае с МГТС поступило 1247 жалоб за 15 минут. Причины сбоя не уточняются.