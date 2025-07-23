Солнце прошло вековой минимум активности

Активность Солнца с каждым новым 11-летним циклом будет расти, заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев. В предыдущем цикле звезда достигла 100-летнего минимума активности. Следующий (текущий) цикл стал более бурным, и в дальнейшем эта тенденция сохранится, сообщает РИА «Новости».

Известно, что максимумы и минимумы солнечной активности чередуются каждые 11 лет. Недавно Солнце миновало очередной максимум, и сейчас можно наблюдать, как снижается количество вспышек и растет число корональных дыр.

Однако у светила есть и более длительные циклы – вековые. Наблюдения показали, что Солнце прошло нижнюю точку одного из них период между 2008 и 2019 годами. Следующий цикл оказался примерно на 50% мощнее.

Эксперт спрогнозировал, что в течение ближайших 20 – 30 лет солнечные максимумы будут становиться все мощнее. Однако точный механизм развития столетних циклов пока не известен, так что в действительности все может оказаться иначе.

Ученый допустил, что существуют еще более длительные циклы, продолжительностью в тысячи и даже миллионы лет. Но идентифицировать их на основании существующих данных пока нельзя.

Ранее на Солнце заметили плазменный шлейф. Он был в 13 раз крупнее Земли. Шлейф получил прозвище «Зверь (The Beast). Объект возник над северо-западным краем Солнца.