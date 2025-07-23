В Windows 11 добавили черный экран смерти

Microsoft выпустила предварительное обновление KB5062660 для Windows 11 версии 24H2. В нём — аж 29 новых фич и изменений. Обновление пока необязательное (то есть ставить его — по желанию), и большинство нововведений будет раскатываться постепенно. Но уже можно взглянуть на кое-что интересное.

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Главное — новые функции в рамках инициативы Windows Resiliency Initiative. Это программа Microsoft, направленная на то, чтобы система быстрее приходила в себя после сбоев.

Теперь в Windows 11 есть:

Чёрный экран смерти (Black Screen of Death) — новый вариант привычного синего экрана, который вы можете увидеть при серьёзной ошибке. Видимо, Microsoft решила, что чёрный цвет — это серьёзнее.

— новый вариант привычного синего экрана, который вы можете увидеть при серьёзной ошибке. Видимо, Microsoft решила, что чёрный цвет — это серьёзнее. Быстрое восстановление машины (Quick Machine Recovery) — функция, которая должна помогать системе автоматически возвращаться к рабочему состоянию после фатальных сбоев. Включается через Параметры > Система > Восстановление.

Как установить обновление? Если хотите попробовать всё прямо сейчас, надо зайти в Параметры > Центр обновления Windows и нажать «Проверить наличие обновлений».

Апдейт необязательный, так что система предложит нажать «Скачать и установить». Если включена опция «Получать обновления как только они доступны», он установится сам.

Также его можно вручную скачать с сайта Microsoft Update Catalog. KB5062660 — это превью-обновление за июль. Финальная версия с этими функциями (и, возможно, ещё с парой новых) появится в августе, в рамках традиционного Patch Tuesday.