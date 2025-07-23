ИИ научился моделировать миллиарды атомов одновременно

Ученые из Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии разработали систему искусственного интеллекта, способную моделировать поведение миллиардов атомов одновременно. Это позволит создавать инновационные и экологически чистые материалы.

Изменения климата, связанные с выбросами парниковых газов, приводят к экстремальным погодным явлениям, гибели людей и огромному материальному ущербу. Создание материалов с нулевым выбросом позволит приостановить глобальное потепление. Ученые разработали технологию, при которой бетон не выделяет углекислый газ, а поглощает его.

Искусственный интеллект позволит проверять химические свойства бетона без дорогостоящих и длительных экспериментов в реальных условиях. Он продемонстрировал эффективность в 97,5% при моделировании более четырех миллиардов атомов на суперкомпьютере. Такие вычислительные возможности примерно в 1000 раз превосходят возможности традиционных подходов.

Добавление СО2 в бетон позволит сделать его не только экологически нейтральным, но и долговечным. Срок службы современного материала не превышает 100 лет. Добавление углекислого газа (карбонатного слоя) следует его более устойчивым.

Модель обладает знаниями о 89 химических элементах и может предсказывать поведение молекул в различных условиях. Ученые отметили, что бетон является сложным материалом. Он состоит из множества элементов, различных фаз и взаимодействий. Поэтому раньше у специалистов не было возможности моделировать явления, связанные с конкретным материалом, но благодаря искусственному интеллекту она появилась, сообщает Journal of Physical Chemistry Letters.

Ранее искусственный интеллект зафиксировал скрытые землетрясения в Йеллоустоне. По уточненным данным, за 15 лет в кальдере произошло более 86 тысяч таких событий. До появления искусственного интеллекта подсчет землетрясений велся вручную.