Канадский IT-специалист Криш Шах представил необычную утилиту TrackWeight, которая позволяет использовать MacBook в качестве весов. Новая программа задействует датчики давления в трекпаде ноутбука для определения массы небольших предметов. Видео с демонстрацией возможностей программы появилось на форуме Reddit.

Принцип работы основан на технологии Force Touch, реагирующей на силу нажатия. Для измерения необходимо, чтобы взвешиваемый объект находился в непосредственном контакте с поверхностью трекпада. По словам создателя, точность измерений достаточно высока, хотя и не достигает уровня профессиональных приборов. В ходе тестов ему удалось успешно определить вес объектов массой до 3,5 килограммов.

При этом разработчик предупреждает о ряде ограничений. Во-‑первых, не следует размещать на трекпаде слишком тяжелые предметы, чтобы избежать его повреждения. Во-‑вторых, для корректной работы объект должен полностью помещаться в пределах сенсорной панели. Также отмечается, что металлические предметы могут вызывать сбои в распознавании, поэтому их рекомендуется взвешивать, подложив бумажную салфетку.

Утилита TrackWeight совместима с моделями MacBook Pro (выпуска 2015 года и новее) и MacBook (2016 года и новее), оснащенными технологией Force Touch. Криш Шах подчеркивает, что его проект носит в первую очередь экспериментальный и образовательный характер и не предназначен для использования в коммерческих или других критически важных целях, требующих высокой точности.

Автор выложил исходный код своей разработки в открытый доступ на платформе GitHub. Благодаря этому любой владелец совместимого устройства может бесплатно загрузить и протестировать ее.