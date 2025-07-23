В Китае нашли окаменелость травоядного чирикающего динозавра

Исследователи из Китая обнаружили окаменелость ранее неизвестного вида динозавров. Он был небольшим, около 60 см в длину. Вид получил название Pulaosaurus qinglong в честь мифического китайского дракона Пулао.

Окаменелость представляла собой почти полный скелет, состоящих из позвонков, конечностей, таза, костей гортани и даже некоторых структур мягких тканей. Ее нашли в биоте Яньлао – месторождении ископаемых остатков флоры и фауны среднего и позднего юрского периода (165 – 150 млн лет назад).

Наличие костей гортани позволило ученым понять, какие звуки издавал это динозавр. Хрящевые структуры гортани были удлиненными и листовидными, как у современных птиц. Можно предположить, что этот динозавр не рычал, а чирикал.

Полость кишечника раскрыла пищевые привычки древнего существа. В полости кишечника обнаружили маленькие круглые камешки и следы семян растений. Строение зубов показало, что Pulaosaurus предпочитал мягкую растительную пищу, сообщает PeerJ.

Ранее ученые обнаружили в США древнейшие останки птерозавров. Их датировали поздним триасовым периодом, около 209 миллионов лет назад. Птерозавры были крылатыми рептилиями, проживавшими по соседству с динозаврами.