AliExpress назвал топ-10 популярных смартфонов в России

В AliExpress СНГ составили топ-10 самых популярных смартфонов в России по итогам первой половины 2025 года. В лидерах – устройства от Poco, Xiaomi, Realme, OnePlus и Honor, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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Лидером признан Poco X7 Pro, оснащенный мощным чипом MediaTek Dimensity 8400 Ultra и 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, двойной камерой на 50 и 8 Мп, а также аккумулятором емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 90 Вт.

Следом идет Redmi Note 14 с чипом MediaTek Helio G99 Ultra, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, камерой на 108 Мп, батареей на 5500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, защищенным по стандарту IP54 корпусом, стереодинамиками и разъемом для наушников.

Третью строчку занял Redmi Note 14 Pro, предлагающий MediaTek Dimensity 7300 Ultra, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, основную камеру на 200 Мп, аккумулятор емкостью 5110 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, корпус с защитой IP68 и стекло Gorilla Glass Victus 2.

OnePlus 13 занял четвертую позицию в топе. Это флагманский смартфон с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, тройную камеру на 50 Мп, аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Топ-5 замыкает Realme 14 Pro+ с чипом Snapdragon 7s Gen 3, 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, тройной камерой с основным сенсором на 50 Мп, аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, а также защищенным корпусом по стандартам IP68/IP69.

В список самых популярных смартфонов также вошли Poco M6 Pro, Poco M7 Pro, Redmi Note 13 Pro+, OnePlus 13R и флагманский HONOR Magic7 Pro.