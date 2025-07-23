Ученые назвали любимые телепередачи собак

Четвероногие друзья тоже имеют предпочтения в выборе телепередач. Ученые из США выяснили, что нравится смотреть собакам в зависимости от их характера.

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Владельцы собак часто замечают, что животное устраивается рядом с ними на диване во время просмотра телевизора. Оказывается, что четвероногих тоже интересует происходящее на экране, правда, им нравится не сюжет, а движение объектов или определенные звуки.

Учёные из штата Алабама выяснили, что у собак есть предпочтения. Любимые телепрограммы связаны с темпераментом питомца. Специалисты, опросив 453 владельцев собак, выяснили, что более активные псы предпочитают смотреть телевизор, когда на экране происходят какие-либо активные действия – их привлекают движущиеся объекты.

А вот спокойным собакам интереснее слушать: они реагируют на звуки машин, дверного звонка, лай и другое.

Предпочтения не зависели от возраста или породы четвероногого. При этом ученые не смогли выяснить, понимают ли псы, что все, что происходит на экране – это вымысел. Информацией делится журнал Scientific Reports.