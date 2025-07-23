На Камчатке обнаружили эволюцию фауны в озере Паланское

Ученые на Камчатке изучили фауну озера Паланское и обнаружили происходящую в ней эволюцию ихтиофауны, рассказали ТАСС в природном парке "Вулканы Камчатки".

"Ихтиофауна озера до этого специально никогда не изучалась, хотя Паланское служит местом воспроизводства третьего по численности стада нерки в Евразии. По результатам межведомственного исследования можно сказать, что в озере прямо сейчас происходит эволюция. Так, например, мальма разделилась на две формы: одна предпочитает обитать у самого дна, а другая приспособилась к жизни в толще воды. У микижи ученые заметили начальные признаки внутривидового разделения. Кунджа специализировалась в прибрежного хищника, став крупной и быстрорастущей рыбой", - рассказали в природном парке.

Там добавили, что результаты исследований лягут в основу будущих научных трудов. Работа по изучению популяции лососевых выполнена в рамках межведомственной комплексной программы научных исследований полуострова и сопредельных акваторий в 2024-2026 гг.

Паланское - озеро в верхнем течении реки Палана на севере Камчатки. Охраняется государством с 1981 года как комплексный памятник природы регионального значения "Озеро Паланское".