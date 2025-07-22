Япония вернулась к созданию первого после «Фукусимы» ядерного реактора

Энергетическая компания Kansai Electric Power вернулась к созданию ядерного реактора «Михама» в Японии, остановленному после аварии на АЭС «Фукусима» 14 лет назад. Об этом пишет Reuters.

Журналисты заметили, что японское правительство поставило цель обеспечить к 2040 году 20% поставок электроэнергии за счет атомной энергетики.

Япония по-прежнему сильно зависит от импорта ископаемого топлива, и кабмин хочет, чтобы ядерная энергетика вносила больший вклад в энергетическую безопасность страны. Однако в ряде регионов общественное мнение по поводу развития ядерной энергетики, по-прежнему, остается резко негативным.

«В такой бедной ресурсами стране, как Япония, мы должны подумать о том, как обеспечить бесперебойные поставки энергии, особенно с учетом роста новых отраслей промышленности», — пояснил президент Kansai Electric Нодзому Мори.

По словам экспертов, подготовительные работы, исследования начались впервые после восточно-японского землетрясения 2011 года, которое спровоцировало расплавление реактора на АЭС «Фукусима».

Напомним, что в настоящее время в Японии эксплуатируется более десятка реакторов общей мощностью около 12 гигаватт.

Многие из них проходят переоформление лицензий в целях соответствия более строгим стандартам безопасности, введённым после катастрофы на Фукусиме. До 2011 года в Японии эксплуатировалось 54 реактора.