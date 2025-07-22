Ученые обещают максимально сохранить лес и посадить новые деревья

Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН получил долгожданное положительное заключение Главгосэкспертизы на проект строительства Центра управления. Здесь будут обрабатывать и хранить информацию, полученную на установках Национального гелиогеофизического комплекса РАН.

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Институт уже несколько лет реализует этот мегапроект. Комплекс благодаря новейшим инструментам поможет ученым изучить процессы, происходящие на Солнце и в околоземном космическом пространстве. Они смогут прогнозировать космическую погоду, которая влияет на работу космической и наземной техносферы. Две сложнейшие научные установки - комплекс оптических инструментов и многоволновый радиогелиограф - уже введены в эксплуатацию, остальные строятся или проходят экспертные процедуры.

Но получить набор данных с разных инструментов - это только первый, хотя и очень важный этап. Их нужно хранить, обрабатывать и использовать для получения прорывных фундаментальных и научно-практических результатов. Именно для этого необходим Центр управления, который ученые называют мозгом и сердцем проекта. По словам замдиректора института по научно-исследовательской работе Юрия Ясюкевича, без синтеза данных разных инструментов и физического моделирования продвинуть научный прогресс в области солнечно-земных связей очень сложно. Но и путь к строительству столь важного центра был непростым.

Когда в ноябре прошлого года на территории, зарезервированной для развития института еще при его строительстве в 1960-е годы, появилась разметка под застройку Центра управления, общественники потребовали сохранить лес, а объект "возвести в другом месте". Директор института, членкор РАН Андрей Медведев объяснил тогда, что перенести стройку невозможно: "Тот факт, что участок годами не осваивался, не означает, что он заброшен. Да, за это время здесь вырос лес, но эта земля находится в федеральной собственности и предназначена для развития института. Вот мы и будем его развивать. Разумеется, там, где это допустимо, мы готовы пойти навстречу общественности".

Однако 3 июня жители Академгородка вновь вышли на митинг, требуя перенести стройку. Руководство института снова ответило, что это невозможно. Если, как предлагают участники митинга, "отодвинуть территорию строительства на 500-800 метров", это уже будут не те земли, которые были предназначены для развития института. Это будет или территория других институтов, или зеленая зона Иркутска. "Мы разделяем озабоченность жителей Академгородка, - подчеркнули в институте. - Но для нас первостепенное значение имеет достижение целей, поставленных перед нами. При этом мы готовы объяснять свою позицию и ничего не скрываем". Сейчас иркутские ученые вздохнули свободнее и надеются, что решение Главгосэкспертизы положит конец дискуссии.

"Думаю, участники митингов против строительства центра должны правильно интерпретировать эту новость, - отметил Андрей Медведев. - И хочу заверить иркутян, что институт сделает все возможное, чтобы минимизировать ущерб от стройки. И займется лесовосстановлением".

Прямая речь

Гелий Жеребцов, научный руководитель проекта Национального гелиогеофизического комплекса, академик РАН:

- Этот проект - совместное детище нескольких поколений ученых. Мы действительно прошли долгий путь от создания идеи до возведения научных установок. И сейчас, когда стройка уже идет, крайне досадно видеть, как ученым ставят палки в колеса, поддерживая конфликт, для которого фактически нет оснований.

Справка "РГ"

Первый этап проекта Национального гелиогеофизического комплекса РАН включал в себя строительство комплекса оптических инструментов в поселке Торы (Бурятия). А также многоволнового радиогелиографа в поселке Бадары (Бурятия) и проектирование крупного солнечного телескопа-коронографа с диаметром зеркала три метра.

Вторая очередь проекта включает строительство лидара и комплекса радаров на Малом море (местность Харикта), нагревного стенда под Ангарском (Одинск) и центра обработки данных (Иркутск).