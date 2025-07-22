Учёные объяснили, почему человек лучше ИИ распознаёт объекты по фрагментам

Исследование учёных из Швейцарии показало, что люди значительно превосходят современные системы искусственного интеллекта (ИИ) в распознавании объектов, изображённых частично или с разрывами. Это связано с тем, как человеческий мозг обрабатывает визуальную информацию, достраивая недостающие контуры.

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В эксперименте приняли участие 50 добровольцев, которым показывали изображения повседневных предметов — например, чашек и шляп — с частично удалёнными или фрагментированными линиями. Иногда оставалось видно лишь 35% контура. Ту же задачу предложили более чем 1000 нейросетям, включая наиболее продвинутые.

Результаты оказались в пользу человека: даже при значительных искажениях контуров участники эксперимента сохраняли высокую точность распознавания. ИИ-модели в тех же условиях часто ошибались или просто угадывали ответы. Только те системы, которые были обучены на огромных наборах изображений и специально адаптированы под задание, приблизились к человеческому уровню.

Исследование также выявило важную особенность восприятия — так называемую «предвзятость к интеграции». Люди интуитивно склонны объединять фрагменты, направленные в одну сторону, в целостный образ. Некоторые модели ИИ, обученные учитывать это свойство, показали лучшие результаты.

Учёные считают, что такая способность к достраиванию контуров — не врождённая, а формируется с опытом.