Три года до катастрофы: может ли человечество обратить глобальное потепление?

Климатологи бьют тревогу: в июне ученые предостерегли мир, что «углеродный бюджет» человечества будет исчерпан всего через три мира, если мы продолжим загрязнять атмосферу прежними темпами. Но действительно ли произойдет катастрофа, если потепление перейдет за черту в 1,5 градуса Цельсия? Портал livescience.com рассказал, сможем ли мы обратить катастрофу.

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Доклад, выпущенный 19 июня, обнаружил, что мир может выбросить в атмосферу всего 143 млрд тонн углекислого газа, прежде чем человечество, скорее всего, пересечет порог в 1,5 градуса Цельсия, обозначенный в Парижских соглашениях. На данный момент, по данным Всемирной метеорологической организации, мы вырабатываем примерно 46 млрд тонн газа ежегодно.

Нынешний мир на 1,2 градуса теплее по сравнению со средней температурой в доиндустриальную эпоху, и в этом почти целиком виновата человеческая активность. Но в реальности влияние человека на планету может быть серьезнее — океан мог замаскировать истинные масштабы ущерба, впитав в себя излишки тепла.

В следующие десятилетия океан выпустит накопленное тепло в форме пара и прямой передачи тепла вне зависимости от того, сможет человечество снизить атмосферные выбросы или нет. Даже если выбросы углекислого газа снизятся до нуля за один день, глобальная температура продолжит расти как минимум несколько десятков лет; специалисты предсказывают потепление еще минимум на 0,5 градуса Цельсия только от океанов.

Климатические ученые видят цифру в 1,5 градуса как критический порог. Если температура перейдет его, то уровни потепления в экономически развивающихся странах, особенно островных, станут небезопасными для жизни. Отметки до этого порога считаются серьезными, но не фатальными, т.к. люди теоретически смогут справиться с последствиями.

Помимо этого, превышение этого порога грозит серьезными последствиями для климатической системы — некоторые части Земли способны измениться в одночасье. Например, Гренландский ледяной щит запросто уйдет в океан, а дождевые леса Амазонки превратятся в сухую саванну.

Хотя эту черту лучше не переходить, есть вероятность, что повышение температуры на 1,5 градуса и выше можно обратить. Правда, необходимые для этого технологии пока не существуют, в связи с чем ученые испытывают много сомнений по поводу того, что возможно, а что — нет.

Так, если мы начнем вновь снижать глобальную температуру, эффект потепления на определенные части планеты останется перманентным. Мы не сможем заново заморозить ледяные щиты или заставить уровни моря упасть после резкого повышения. Тем не менее, это способно значительно снизить риски для экосистем, более чутко реагирующих на перемены в температурах, таких как тундры.

Обращение потепления вспять требует не только углеродной нейтральности, но углеродной отрицательности. Нейтральность означает, что мы поглощаем столько же углекислого газа с помощью естественных методов и технологий, сколько и вырабатываем. Отрицательность подразумевает системы, которые вытягивали бы углекислый газ из атмосферы и хоронили его под землей.

По оценкам ученых, потепление на 0,1 градуса Цельсия эквивалентно 243 млрд тонн углекислого газа. Если мы хотим снизить цифру с 1,6 до 1,5 градусов, то для этого нужно нейтрализовать 220 млрд метрических тонн углекислого газа. На данный момент естественные техники, такие как посадка деревьев, поглощают лишь 2,2 млрд тонн ежегодно. Из-за высокого спроса на землю, вероятность того, что человечество сможет посадить достаточно лесов или восстановить достаточно топей для нормализации температуры, очень мала.

Таким образом, нам почти гарантированно понадобятся технологии. Проблема в том, что большинство углеродно-отрицательных технологий пока находятся на стадии тестирования, и в реальности будет хорошо, если они помогут добиться хотя бы нейтральности.