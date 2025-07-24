Lenovo представила умные часы Watch Pro

Lenovo официально представила в Китае новые умные часы Watch Pro — доступное устройство с привлекательными характеристиками.

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Главной особенностью новинки стал 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466 × 466 пикселей, защищённый закалённым стеклом, обозначенным как «crystal diamond». Корпус часов выполнен из сплава цинка и магния.

Watch Pro предлагают расширенный набор функций для здоровья и фитнеса: измерение пульса, уровня кислорода в крови (SpO₂), а также продвинутый анализ сна. Для занятий спортом предусмотрено более 70 режимов тренировок.

Одним из ключевых преимуществ устройства стала автономность: при умеренном использовании часы способны проработать до 20 дней, а в стандартном режиме — до 18 дней.

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Кроме того, заявлена водозащита по стандарту 3 ATM, встроенные базовые приложения и функция SOS.

В Китае новинка уже доступна по цене 499 юаней (около $70). Пока неизвестно, поступят ли часы в международную продажу.