Самые распространенные мифы о кибербезопасности

Хакеры работают совсем не так, как в фильмах, где гениальные программисты стучат по клавиатуре на скорости света. Деятельность взломщиков, как позитивная, так и негативная, окружена множеством мифов. Портал popsci.com развеял самые популярные из них.

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Миф: большинство взломов — работа гениальных хакеров

На телевидении хакеров часто показывают невероятными гениями, которые проникают в сети с помощью лишь своих идеальных навыков. Такое и впрямь случается в реальности, но обычно злоумышленникам гораздо проще обмануть своих жертв.

По отчету американского провайдера Verizon за 2025 год, в реальном мире все работает немного иначе. Если верить статистике, подавляющее большинство случаев взлома так или иначе произошли при человеческом участии, без полностью автоматизированных цепочек эксплойтов или какой-либо хакерской активности. Другими словами, взлом чаще происходит по вине социальной уловки или обмана, нежели технологической магии.

Наиболее распространенной формой мошенничества является использование утекших имен пользователей и паролей. Социальный инжиниринг и фактор человеческой ошибки тоже играют важную роль.

Миф: двухфакторная аутентификация — пустая трата времени

Никто не любит следить за бесчисленным множеством паролей, поэтому неудивительно, что многие люди не хотят заморачиваться с двухфакторной аутентификацией. При использовании этого метода для входа в учетную запись недостаточно просто ввести имя и пароль — нужно какое-то другое подтверждение. Им может быть приложение на мобильном телефоне, одноразовый код доступа или даже физический USB-ключ.

Тот факт, что с настройкой двухфакторной аутентификации надо возиться, мотивирует некоторых верить, что она не помогает. Но она помогает — и еще как. Аккаунт, защищенный этим инструментом, в разы сложнее взломать. Да, не все методы двухфакторной аутентификации одинаково эффективны, и некоторые могут быть менее защищенными. Но даже простое подтверждение входа по SMS лучше, чем ничего.

Миф: обновления не имеют значения

Продолжая разговор о вещах, с которыми никто не хочет маяться — установка обновлений. Большинство людей откладывают обновление смартфона или компьютера, потому что их не хочется перезагружать в моменте, и это можно понять. Но откладывать установку надолго не рекомендуется. Почти каждый апдейт для любой системы включает в себя улучшения защиты, тем самым сообщая всему миру, что в предыдущей версии была уязвимость.