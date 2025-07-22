Японские физики впервые доказали поперечный эффект Томсона — спустя 174 года

Упрощенно говоря, обычные термоэлектрические устройства (например, охладители Пельтье) работают при помощи тока и температурного градиента вдоль одного направления. Поперечный эффект Томсона же позволяет изменять зоны нагрева и охлаждения, просто переключая магнитное поле, а не перезапуская ток.

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В своем эксперименте ученые использовали особый сплав висмута и сурьмы — Bi₈₈Sb₁₂, обладающий сильным эффектом Нернста (один из термомагнитных эффектов, при котором в проводнике, помещенном в магнитное поле, возникает поперечное напряжение, если по нему протекает тепловой поток). Они подавали ток по пластине материала, при этом магнитное поле направляли перпендикулярно — сверху. Это создавало асимметрию, при которой одна часть пластины начинала нагреваться, а другая — охлаждаться.

Чтобы отследить тонкие изменения температуры, они применяли инфракрасную камеру и специальную методику: вычленяли только те участки изображения, где температура колебалась в ритме с током. Так удалось отделить сигнал Томсона от других побочных эффектов.

Почему это важно?

Во-первых, подтверждение теории спустя почти два века — само по себе важное событие для фундаментальной физики.

Во-вторых, это открывает новые возможности для систем охлаждения и терморегуляции, особенно в электронике и квантовых технологиях. Вместо сложных конструкций с вентиляторами или переключением тока, можно будет управлять теплом просто магнитным полем.

«Мы были удивлены тем, насколько четко можно переключать нагрев и охлаждение, просто меняя направление магнитного поля», — рассказали авторы.

Теперь исследователи хотят найти другие материалы, где этот эффект проявляется еще сильнее, чтобы сделать технологию практичной.