В России разработали умный дом с навыком самостоятельного принятия решений

В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого (НовГУ) создали систему «умный дом», способную самостоятельно принимать решения и объединять устройства разных производителей в единую сеть. Как сообщили в пресс-службе вуза, ключевой особенностью разработки на основе микроконтроллера стала ее кроссплатформенность и высокая степень автоматизации.

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По словам разработчиков, их целью было создание доступной и гибкой альтернативы существующим на рынке решениям. Они отметили, что многие популярные системы, такие как от «Яндекса» или «Ростелекома», часто ограничивают пользователей экосистемой одного бренда, что ведет к дополнительным расходам и сложностям при интеграции.

Новгородская разработка отличается высоким уровнем автоматизации. Система позволяет настраивать сложные сценарии и использовать готовые пресеты, которые работают в единой логике. Это значительно упрощает настройку: пользователю не придется связывать все элементы вручную и тратить много времени на установку. В состав комплекса входят центральный микроконтроллер, платформа управления, а также набор датчиков (движения, протечки, газа, дыма, открытия, температуры) и модули для умных розеток и выключателей.

Новый «умный дом» помогает экономить энергоресурсы, обеспечивает удаленное управление освещением, отоплением и бытовыми приборами, а также оперативно уведомляет о чрезвычайных происшествиях. По мнению создателей, система будет полезна не только владельцам квартир и домов, в том числе семьям с детьми для повышения безопасности, но и для коммерческого сектора. Ее можно использовать для автоматизации безопасности в офисах, небольших гостиницах и хостелах, что позволит оптимизировать расходы и удаленно контролировать помещения.

Обзор разработки был подготовлен при поддержке Минобрнауки России в рамках «Десятилетия науки и технологий».