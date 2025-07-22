Глава Минцифры разъяснил поправку о штрафах за экстремистские запросы

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе выступления в Госдуме прокомментировал законопроект о штрафах за экстремистские запросы.

По его словам, данная инициатива вызвала максимальный общественный резонанс. Он отметил, что с начала проведения специальной военной операции зарубежные платформы отказываются удалять экстремистские материалы по запросам российских правоохранительных органов.

Глава Минцифры сообщил, что в настоящий момент Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тыс. таких ресурсов.

«Каждый раз, когда фиксируется факт наличия доступа к экстремистским материалам, Роскомнадзор выписывает предписания соответствующей платформе для того, чтобы она удалила этот материал. В случае отказа от удаления очень важно, что Роскомнадзор блокирует доступ.<...> Здесь понятно, что единственная возможность заблокировать всю платформу целиком остается в случае, если платформа отказывается удалять экстремистские материалы», – сказал Шадаев.

Шадаев подчеркнул, что административное правонарушение гражданина фиксируется только в случае заведомого доступа к экстремистскому материалу.

Рядовые пользователи не пострадают, заключил он.