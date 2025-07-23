В России нашли керамику с признаками контакта двух древних культур

Кротовскую керамику с ярко выраженным одиновским влиянием, благодаря которой можно отследить контакт между носителями двух идущих друг за другом культур, обнаружили археологи в Венгеровском районе Новосибирской области. Об этом сообщили ТАСС в НГПУ.

Поселение "Карьер Таи-1" - это ритуальный комплекс кротовской культуры, относящийся примерно к середине 3-го тысячелетия до н. э. Он представляет собой площадку (500 кв. м), огороженную двумя рвами, внутри нее находятся ямы, рядом с которыми, судя по всему, и проводились ритуальные действия. В ямах обнаружены кости животных и фрагменты керамики, найдены также остатки одной бронзолитейной печи. За пределами рва обнаружены следы небольших строений, ритуальные ямы и недатированные к настоящему времени погребения.

"Пока это единственный установленный случай явного контакта носителей кротовской культуры с носителями предшествующей ей одиновской. Как правило, на археологических памятниках Барабы кротовские слои всегда перекрывают одиновские. Если контакт между носителями двух культур и был, то только сейчас его удалось проследить: мы нашли кротовскую керамику с ярко выраженным одиновским влиянием. Расположение на святилище литейных печей можно объяснить тем, что это ремесло тогда слабо отличалось от ритуальных действий - человечество научилось отделять одно от другого немного позже", - рассказал ТАСС профессор кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ Игорь Дураков.

Также археологи раскапывают межкурганное пространство могильника скифской эпохи "Усть-Тартасские курганы", расположенного примерно в полукилометре от святилища "Карьер Таи-1". Рядом с курганами можно встретить и ритуальные ямы с принесенными в жертву лошадьми, и скопления человеческих костей вместе с конскими. О подобных обрядах писал еще Геродот. По его "Истории", после возведения царского кургана скифы убивали специально отобранных для этой цели лучших юношей, трупы которых садили на также убитых лошадей и расставляли их вокруг кургана как "охрану".

"Подобное встретилось нам у кургана Тартас-2. Это один из самых больших курганов лесостепной зоны Барабинской степи - 40 м в диаметре, 2 м в высоту - и один из самых ранних, датируемый VII веком до нашей эры. Вокруг кургана по склону насыпи были выложены черепа лошадей - более 40 особей и обнаружены останки пяти девушек 16-20 лет и одного юноши 20-24 лет. По ДНК-анализу специалисты сейчас пытаются установить, являются ли эти шесть человек родственниками тому, кто погребен в самом кургане. Если родство не подтвердится, возможно, в жертву на похоронах знатного скифа были принесены пленники", - рассказал профессор НГПУ.

О культурах

Кротовская культура - археологическая культура бронзового века. Была распространена в лесостепной части Обь-Иртышского междуречья. Относится к эпохе развитой бронзы (конец 3 тыс. - первая половина 2 тыс. до н. э.). Ее керамика отличается украшенной отступающей и шагающей гребенкой, волнистыми валиками, идущими по тулову сосуда. Одиновская культура - это археологическая культура эпохи ранней бронзы, существовавшая в лесостепном Алтае, в результате взаимодействия кочевников с местными самодийскими племенами.