В «Дом.ру» подсчитали, сколько будет стоить организация умного дома

Современные технологии позволяют превратить обычную квартиру в умный дом, где свет, отопление и техника управляются голосом или через смартфон. Однако у многих до сих пор сохраняется впечатление, что такие системы стоят дорого. Эксперты компании «Дом.ру» подсчитали, сколько может обойтись организация умного дома в зависимости от бюджета.

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Если средства ограничены, можно начать с минимального набора техники на сумму до 20 тысяч рублей. Такой комплект включает простую умную колонку, которая выполняет команды, включает музыку, сообщает погоду и может управлять другими устройствами — от телевизора до кондиционера. Средняя стоимость колонки составляет около 5 тысяч рублей.

Дополнительно можно установить умные лампочки, которыми легко управлять через приложение: включать и выключать свет, регулировать яркость и настраивать расписание. Стоимость одной лампочки начинается от 700 рублей. Умные розетки — ещё одно удобное решение. Они позволяют включать и отключать приборы на расстоянии. Например, если вы забыли выключить утюг, это можно сделать через телефон. Цена одной розетки — около 1,5−2 тысяч рублей.

Для корректной работы всех устройств нужен современный роутер. Лучше выбирать модели с поддержкой нового стандарта Wi-Fi и возможностью подключения десятков девайсов одновременно. Примером такого устройства может служить роутер Дом.ру WAVE, рассчитанный на 50 активных подключений. Его цена — около 5 тысяч рублей.

© Ferra.ru

Если есть возможность потратить до 50 тысяч рублей, можно собрать более продвинутый набор. В этом случае стоит рассмотреть покупку умной колонки с улучшенным звуком и оперативной обработкой запросов. Также можно добавить хаб управления, который объединит все устройства в единую систему и позволит настраивать сценарии автоматизации — например, чтобы свет включался при заходе солнца. Такой хаб стоит около 5 тысяч рублей. Полезными будут и датчики температуры, влажности, открытия окон и дверей — каждый обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей.

Тем, кто готов вложить до 60 тысяч рублей, стоит обратить внимание на умные терморегуляторы, систему видеонаблюдения и датчики протечки воды. Они позволяют управлять климатом, следить за безопасностью дома и предотвращать бытовые аварии.

Наконец, если вы планируете потратить свыше 100 тысяч рублей, список можно дополнить увлажнителем воздуха и умным замком. Последний предлагает несколько способов разблокировки — по отпечатку, через приложение, паролем или механически, и стоит от 25 тысяч рублей. Полная система управления всем домом — от освещения до видеонаблюдения — обойдётся минимум в 300 тысяч.

Создать умный дом сегодня можно без чрезмерных затрат. Всё зависит от задач: кому-то достаточно дистанционного управления светом, а кто-то стремится к полной автоматизации быта. Главное — стабильный интернет и правильно подобранные устройства.