Почему птицы так и не выросли до размеров тираннозавра?

В древности большие птицы были одними из самых грозных хищников во множестве регионов, от Антарктики до Австралии. Обстоятельства раз за разом складывались так, чтобы птицы могли эволюционировать и становиться все больше… Но ни один из видов так и не смог достигнуть размеров своих предков — динозавров. Журнал Smithsonian рассказал, почему.

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Острова, которые нередко расценивают как своего рода лаборатории эволюции, могут дать некоторые ответы насчет разнообразия больших птиц, обитающих на нашей планете. В 2023 году орнитологи из португальского Университета Порту изучили влияние «островного правила» на птиц. Данная гипотеза полагает, что, в сравнительно изолированном островном окружении, крупные виды зачастую становятся меньше, а мелкие виды — больше. Феномен часто приписывают отсутствию крупных, голодных хищников, вроде больших кошек или собак, что позволяет островным видом эволюционировать иначе.

Другими словами, птицы могут становиться большими, если их яйцам и птенцам не грозят хищные животные. Иначе в древней Новой Зеландии не обитало бы столько разных видов моа, а на Мадагаскаре — больших цапель-эпиорнисов.

Если животное колонизирует новое окружение, в котором достаточно новых ресурсов и пищи, но нет хищников или конкурентов, то вид может свободно эволюционировать оптимальный размер и форму. Один из трендов, которые отметили орнитологи — островные птицы не только крупнее тех, что обитают на материках. Они также имеют более длинные ноги и круглые крылья; черты, связанные с наземным образом жизни и отказом от миграции по воздуху.

Однако остров не обязан быть полностью лишенным хищных животных для того, чтобы обеспечить благоприятные условия для эволюции больших птиц. В прошлом они развивались бок о бок с крупными хищными птицами. Например, новозеландские моа появились примерно 17 млн лет назад, но между 600 и 1 млн годами назад они жили в одной среде с орлами Хааста. По сути, более важную роль в эволюции играет простор для экологического развития: изолированные условия и низкая опасность со стороны хищников не эксклюзивны для островов.

Южноамериканские форорациды — один из видов, который это доказывает. Между 2,7 и 66 млн лет назад континент был огромным островом, где самыми крупными хищными млекопитающими были звери размером от хорька до леопарда. В отсутствие конкурентов большие птицы-форорациды смогли эволюционировать и занять ряд хищных ниш — они даже стали альфа-хищниками своего региона.

Похожие виды эволюционировали и в Австралии, и на территории Северной Америки, но при этом ни одна большая птица не смогла достичь размера или массы динозавров, обитавших 66-232 млн лет назад. Если говорить о летающих птицах, то не трудно понять, почему. Полет — довольно энергоемкий метод передвижения, и чем больше организм, тем больше ресурсов он расходует. По этой причине они и не могут вырасти совсем уж гигантскими.

А вот наземные птицы — другая история. Есть как минимум два фактора, позволивших динозаврам, включая птиц, эволюционировать в виды разных размеров. Палеонтологи выдвинули предположение, что воздушные мешки, бывшие частью респираторной системы многих динозавров, окружили и вторглись в их кости, что сделало их скелеты легче, не пожертвовав силой. Кладка яиц тоже считается ключевым фактором гигантизма, т.к. благодаря яйцам динозавры не обязаны вынашивать огромных детенышей на протяжении долгого срока.

Птицы унаследовали обе этих черты, но так и не достигли размеров своих предков. По факту, эти биологические особенности убрали барьеры, но не потребовали от птиц роста. В пост-меловом мире они, скорее всего, ни разу не испытали достаточно сильное эволюционное давление, чтобы вырасти до размеров тираннозавра. Может, хищные птицы и могли бы стать больше, но, судя по всему, они не получили достаточного стимула. Исследование от 2023 года показало, что те же форорациды предпочитали охотиться на добычу гораздо меньше самих себя, а это естественным образом ограничило их рост.