Масштабный ИИ-проект Трампа Stargate забуксовал

Реализация амбициозного ИИ-проекта Stargate, анонсированного после вступления Дональда Трампа в должность президента США, столкнулась с трудностями из-за противоречий между ключевыми инвесторами — SoftBank и OpenAI. Инициатива, предполагающая инвестиции в размере $500 млрд в вычислительную инфраструктуру на территории страны, замедлилась из-за споров о размещении центров обработки данных, сообщает The Wall Street Journal.

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Основной причиной задержки стали разногласия в выборе площадок для строительства ЦОД. Изначально планировалось вложить в их создание $100 млрд уже в текущем году, однако из-за отсутствия консенсуса между партнерами первый объект, вероятно, появится лишь к концу года и будет иметь ограниченные масштабы. Место его возведения до сих пор не определено, хотя в качестве одного из вариантов рассматривается штат Огайо.

Напряженность усугубляется стратегией главы OpenAI Сэма Альтмана. Сообщается, что он готов заключать соглашения с другими инвесторами на различных условиях, что вызывает недовольство в руководстве SoftBank. Японский инвестфонд планировал вложить в разработчика ИИ около $30 млрд, не считая финансирования Stargate, и активность Альтмана на стороне может затрагивать его интересы. В частности, OpenAI уже договорилась об аренде мощностей у Oracle на сумму свыше $30 млрд и заключила сделку с CoreWeave. Несмотря на внутренние трения, публично стороны заявляют об успешном сотрудничестве и готовности совместно построить ЦОД совокупной мощностью не менее 10 ГВт·ч.

Тем временем другие участники инициативы продолжают работу. Oracle уже подтвердила, что выделит под нужды проекта один из своих строящихся ЦОД в Техасе, где у OpenAI уже есть вычислительные ресурсы. Изначальные планы предполагали, что OpenAI и SoftBank вложат в инфраструктуру по $18 млрд каждая. Однако при прогнозируемой выручке OpenAI в $10 млрд на текущий год реализация столь масштабных инвестиций невозможна без привлечения партнеров и расчета на кратный рост доходов в будущем.