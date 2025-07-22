Яркую спиральную галактику заметили в созвездии Гидры

Космический телескоп «Хаббл» помог ученым изучить необычную спиральную галактику в созвездии Гидры. Ей присвоили научное обозначение NGC 3285B. Она расположена на расстоянии около 137 миллионов световых лет от Земли.

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Изображения были сделаны в ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра с помощью широкоугольной камеры. Диаметр галактики оценили в 100 тысяч световых лет.

Исследование показало, что структура NGC 3285B состоит из диска и нескольких закрученных рукавов. Ядро галактики выглядит ярко-золотистым, тогда как рукава имеют более бледный и слабый оттенок.

NGC 3285B входит в состав одного из крупнейших скоплений галактик в близлежащей Вселенной – Гидра I. Скопления могут включать в себя сотни и даже тысячи галактик, связанных между собой гравитационным притяжением.

В центре скопления Гидра I находятся две гигантские эллиптические галактики. Каждая из них примерно на 50% больше Млечного Пути.

NGC 3285B расположена на окраине скопления. В 2023 году в ней произошла вспышка сверхновой типа Iа. Она была примерно в 5 миллиардов раз ярче Солнца. Новое исследование позволит уточнить измерения космических расстояний, основанные на наблюдениях сверхновых, сообщает Sci News.

Ранее ученые смоделировали атмосферу самой горячей планеты Млечного Пути. Она расположена в созвездии Лебедя, примерно в 667 световых годах от Солнца. Планета расположена очень близко к своей звезде. Она всегда обращена к светилу только одной стороной.