Перенос сообщений из WhatsApp и Telegram в MAX призвали автоматизировать

Первый заместитель руководителя фракции »Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву. В своих письмах, оказавшихся в распоряжении ТАСС, парламентарий выступил с инициативой по созданию и финансированию программного обеспечения для переноса пользовательских данных из мессенджеров WhatsApp и Telegram на российскую цифровую платформу MAX.

Согласно предложению, необходимо запустить государственную программу, которая гарантирует гражданам бесплатный, безопасный и удобный способ миграции их архивов. Кроме того, подчеркивается важность предоставления пользователям возможности сохранять информацию на персональные устройства. Для скорейшей реализации проекта депутат просит рассмотреть вопрос о выделении бюджетных средств.

Свою инициативу Гусев объясняет тем, что в иностранных мессенджерах люди хранят большие объемы ценных сведений, включая личные переписки, фотографии, видеозаписи и документы. По его мнению, возможная утрата этих данных может создать не только серьезные неудобства, но и риски для информационной безопасности.

В качестве успешного примера подобной миграции контента депутат привел опыт социальной сети «ВКонтакте» по переносу материалов с YouTube. Он выразил уверенность в технической осуществимости проекта, подчеркнув, что нельзя оставлять граждан без доступа к их личной и профессиональной информации, тем более что необходимые для этого технологии уже существуют.