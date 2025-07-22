Названы лучшие игровые смартфоны стоимостью до 60 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти сбалансированных смартфонов на любой бюджет, которые подойдут для мобильных игр.

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Открывает список Tecno Pova 7 Neo за 14,7 тыс. руб. Гаджет выделяется футуристичным дизайном, 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, чипом MediaTek Helio G100 Ultimate, большим аккумулятором на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Также отмечается наличие двойной камеры на 108 и 2 Мп, стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos, ИИ-помощника Ella, NFC и защиты IP64.

Следом идет iQOO Z10. При цене в 21,4 тыс. руб. эту модель называют самой мощной в своей категории. Смартфон оснащается AMOLED-экраном на 6,77 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 5000 нит, чипом Snapdragon 7s Gen 3, двойной камерой на 50 и 2 Мп, батареей на 7300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, а также NFC, ИК-портом и защитой MIL-STD-810H.

Третью строчку занял Poco X7 Pro стоимостью 26,4 тыс. руб. Гаджет предлагает мощный чип MediaTek Dimensity 8400 Ultra, AMOLED-дисплей на 6,67 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью до 3200 нит, камеру на 50 и 8 Мп, кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт. Среди прочего имеется защита корпуса по стандарту IP69, ИК-порт, стереодинамики и NFC.

В топ также вошли OnePlus 13R и Realme GT 7 Pro за 46,2 и 61,2 тыс. руб. соответственно.