Названы лучшие игровые смартфоны стоимостью до 60 тысяч рублей

Названы лучшие игровые смартфоны стоимостью от 15 000 до 60 тысяч рублей
Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти сбалансированных смартфонов на любой бюджет, которые подойдут для мобильных игр.
Открывает список Tecno Pova 7 Neo за 14,7 тыс. руб. Гаджет выделяется футуристичным дизайном, 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, чипом MediaTek Helio G100 Ultimate, большим аккумулятором на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Также отмечается наличие двойной камеры на 108 и 2 Мп, стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos, ИИ-помощника Ella, NFC и защиты IP64.
Следом идет iQOO Z10. При цене в 21,4 тыс. руб. эту модель называют самой мощной в своей категории. Смартфон оснащается AMOLED-экраном на 6,77 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 5000 нит, чипом Snapdragon 7s Gen 3, двойной камерой на 50 и 2 Мп, батареей на 7300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, а также NFC, ИК-портом и защитой MIL-STD-810H.
Третью строчку занял Poco X7 Pro стоимостью 26,4 тыс. руб. Гаджет предлагает мощный чип MediaTek Dimensity 8400 Ultra, AMOLED-дисплей на 6,67 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью до 3200 нит, камеру на 50 и 8 Мп, кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт. Среди прочего имеется защита корпуса по стандарту IP69, ИК-порт, стереодинамики и NFC.
В топ также вошли OnePlus 13R и Realme GT 7 Pro за 46,2 и 61,2 тыс. руб. соответственно.