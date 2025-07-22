«Яндекс» представил модульную колонку с поддержкой протокола Zigbee

«Яндекс» начал продажи умной колонки «Станция Мини 3 Про», которая позиционируется как универсальный хаб для управления устройствами умного дома и самым доступным решением в линейке с поддержкой протоколов Zigbee, Wi-Fi и Matter over Wi-Fi. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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«Станция Мини 3 Про» — первая компактная модель «Яндекса», получившая функциональность, ранее доступную только в старших устройствах бренда. Благодаря поддержке протокола Zigbee, сценарии с устройствами на этой платформе могут работать автономно, даже при отсутствии подключения к интернету.

Компактная колонка оснащена акустической системой мощностью 18 Вт с пассивными излучателями, обеспечивающими усиленные низкие частоты. Использование неодимового магнита и увеличенного внутреннего объема позволило реализовать качество звука, характерное для более дорогих моделей.

Устройство выполнено в корпусе с двухцветной акустической тканью и оснащено кольцевой LED-подсветкой. Подсветка используется для отображения активности голосового ассистента «Алиса», а также визуальных эффектов при звонках и воспроизведении музыки. Встроенный датчик освещенности автоматически регулирует яркость индикации.

Ключевым отличием «Станции Мини 3 Про» стала поддержка внешних модулей: к колонке можно подключить портативный аккумулятор, добавляющий до 7 часов автономной работы, или климатический модуль для мониторинга температуры, влажности и уровня углекислого газа. Оба устройства соединяются с колонкой через магнитный интерфейс без проводов.

Новая колонка оценена «Яндексом» в 11,9 тыс. руб.