Xiaomi выпустила дверной звонок с распознаванием лиц

Компания Xiaomi анонсировала умные дверные звонки Smart Doorbell 4 и 4 Pro, сочетающие функции безопасности с конкурентоспособной ценой.

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Обе модели полностью интегрируются с экосистемой умного дома Xiaomi Mijia, позволяя автоматизировать процессы – например, включение освещения или активацию других камер при обнаружении движения. Звонки поддерживают двустороннюю голосовую связь с функцией изменения голоса для защиты личных данных. Также предоставляется бесплатное облачное хранилище для видеозаписей сроком на 3 дня.

Smart Doorbell 4

Модель Smart Doorbell 4 разработана для круглосуточного обеспечения безопасности дома и оснащена двухкамерной системой с разрешением 3+1 Мп. Такая конструкция обеспечивает высокую детализацию изображения, позволяя точно распознавать посетителей и контролировать доставку посылок.

Аккумулятор ёмкостью 5100 мАч позволяет устройству работать до четырёх месяцев без подзарядки, снижая необходимость в частом обслуживании. Широкий угол обзора достигается благодаря основному объективу с углом 160° и дополнительному с углом 108°, а также функции ночного видения на расстоянии до 5 метров. Звонок также оснащён инфракрасным датчиком движения и поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц и Wi-Fi 6.

Smart Doorbell 4 Pro

Модель Smart Doorbell 4 Pro ориентирована на пользователей, которым требуется повышенный уровень безопасности. Она оснащена двойной камерой 5+2 Мп, обеспечивающей более чёткое изображение для распознавания лиц и контроля за доставкой. Аккумулятор ёмкостью 9800 мАч увеличивает время автономной работы до шести месяцев.

Кроме того, Pro-модель получила два инфракрасных датчика присутствия и интеллектуальные алгоритмы, способные различать людей, посылки, курьеров и домашних животных. Объём встроенной памяти увеличен до 32 ГБ с возможностью резервного копирования в облаке. Обе камеры обеспечивают угол обзора более 150° для оптимального видеонаблюдения.

Сроки выхода и цена

Старт продаж в Китае намечен на 21 июля. Xiaomi планирует расширять географию поставок в зависимости от спроса. Цена базовой модели составит $42, а версия Smart Doorbell 4 Pro обойдётся в $69.