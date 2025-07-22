Слабые магнитные бури, вызванные корональной дырой на Солнце, возможны на Земле 23 и 24 июля.

Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"В течение завтрашнего дня, в среду, возможны относительно продолжительные геомагнитные возмущения, в пике достигающие уровня слабой магнитной бури минимального первого уровня. <…> Существенная вероятность магнитных бурь сохранится также в четверг, 24 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной магнитных бурь является корональная дыра средних размеров, находящаяся в настоящее время примерно на линии Солнце - Земля.