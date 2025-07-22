Раскрыта стоимость первого складного iPhone

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман раскрыл детали первого складного iPhone, который выйдет в 2026 году. Об этом сообщается в материале на сайте агентства.

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Гурман рассказал, что iPhone Fold будет стоить не менее 2000 долларов, или около 157 тысяч рублей. Для сравнения, актуальный флагман iPhone 16 Pro оценен в 1000 долларов, 16 Pro Max — 1200 долларов. Специалист отметил, что такая цена позволит Apple извлечь выгоду от нового устройства даже при небольших продажах.

Также автор рассказал, что первый складной телефон Apple будет похож на Samsung Galaxy Z Fold. Гурман заявил, что дизайн «книжки» считается самым удачным и практичным. Также к нему привыкли потребители Китая, что особенно важно для Apple — местный рынок является одним из главных для компании Тима Кука.

При этом смартфон предложит ряд инноваций, вроде основной гибкой панели без видимой складки. Аппарат получит складной дисплей от Samsung Display.

«Это означает, что первый складной смартфон Apple не сломает никаких технологических барьеров и не изменит сегмент рынка. Samsung уже взяла на себя большую часть работы», — подчеркнул журналист.

Марк Гурман подытожил, что iPhone Fold не устроит революцию на рынке, но его выход станет важным событием для индустрии. Успех будущего устройства он связал с силой бренда и маркетинговой мощью Apple. По информации Гурмана, анонс первого складного iPhone ожидается осенью 2026 года.

В начале июля в России показали складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. В продажу гаджеты поступят в конце месяца.