Туристка обнаружила императорскую пуговицу в Новосибирской области

Участница туристической группы обнаружила старинную пуговицу на острове Чингис. По всей вероятности, эта пуговица с мундира Русской императорской армии.

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На пуговице нарисован двуглавый орел – символ власти. Двуглавый орел как символ Российского государства появился в XV веке. Это произошло во время правления великого князя Московского Ивана III. Для коллекционеров это ценная находка: на форумах многие признаются, что видели пуговицы с гербом Российской империи только на фотографиях в интернете. Цена монеты зависит от степени ее сохранности.

«Пуговице больше 100 лет. Интересная необычная находка, – сообщил экскурсовод Вячеслав Карманов. – В числе других находок – куски керамики из обожженной глины и кованые гвозди XIX – начала XX века».

Остров Чингис располагается на месте так называемой Сибирской Атлантиды. Он стал островом в конце 1950-х годов, при создании Новосибирского водохранилища. Ранее здесь располагалось одноименное село, в которое старица Исток. Большая часть села Чингис оказалась под водой в связи со строительством Новосибирской ГЭС.

На территории Новосибирской области делают много удивительных находок. Ранее в Кыштовском районе обнаружили редкое ядро XVII века. Найденное пушечное ядро имеет большую ценность для историков. Данное ядро указывает на то, что на территории современной Малой Скирлы шел бой.