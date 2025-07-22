Сотни скрытых каньонов обнаружили в Антарктиде

Ученые составили самый подробный на сегодняшний день каталог подводных каньонов Антарктиды. Они идентифицировали 332 сети каньонов – в пять раз больше, чем удалось выявить в ходе предыдущих исследований. Некоторые из них достигают глубины более 4 тысяч метров.

Ученые выявили около 10 тысяч подводных каньонов по всему миру. Но на данный момент изучено только 27% морского дна, так что их реальное количество, очевидно, намного выше.

В Антарктиде каньоны крупнее и глубже, чем в других частях света, из-за длительного воздействия полярных льдов и огромных объемов отложений, переносимых ледниками на континентальный шлейф. Они образованы мутными течениями, стекающими с большой скоростью по крутым склонам.

Исследование выявило значительные различия между рельефами Восточной и Западной Антарктиды. Восточная Антарктида характеризуется сложными, разветвленными системами каньонов. Как правило, они начинаются с нескольких устьев у края континентального шельфа и сходятся в единый главный канал, который спускается в глубины океана. Каньоны Западной Антарктиды короче и круче. Результаты подтверждают, что ледяной покров Восточной Антарктиды возник раньше и формировался более длительное время.

Исследование показало, что подводные каньоны в Антарктиде могут оказывать значительное влияние на циркуляцию океана, истончение шельфовых ледников и глобальное изменение климата. Так, они переносят отложения и питательные вещества с побережья в более глубокие воды и создают биологически разнообразную среду обитания.

Кроме того, каньоны направляют более теплые воды из открытого моря к береговой линии. Это один из основных механизмов, приводящих к таянию ледников. Изучение каньонов позволит создавать более точные климатические модели и оценивать последствия изменения климата, сообщает Marine Geology.

Ранее под ледяным покровом Восточной Антарктиды обнаружили древние речные ландшафты. Их образовали крупные речные потоки. Это произошло между 84 и 30 миллионами лет назад. Плоские поверхности служат препятствиями для движения льда.