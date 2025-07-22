В Китае научили немых пациентов общаться при помощи силы мысли

Ученые из Китая сделали технологический рывок и дали людям, лишившимся способности говорить, надежду на возобновление коммуникационных способностей. Это стало возможным благодаря имплантации особого микрочипа в мозг немых пациентов.

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Китайские исследователи в области нейронаук и медицины создали интерфейс под названием «мозг-компьютер» (ИМК) и провели эксперимент. Его участникам необходимо было «мысленно» произносить сложные китайские выражения.

Изначально эта технология находилась на стадии клинических испытаний. Однако теперь она открывает новые возможности для пациентов, у которых последствия инсульта и других заболеваний привели к потере речи.

Ученые из стартапа INSIDE в Шанхае и больницы Хуашань при Фуданьском университете внедрили в мозг пациентов специальные электроды. После 100 минут обучения специально разработанная интеллектуальная система смогла оперативно интерпретировать мозговую активность испытуемых, связанную с произношением 54 китайских иероглифов.

Анализ мыслей позволил системе с высокой точностью расшифровать смысл почти двух тысяч часто используемых пациентами слов и составить из них полноценные предложения менее чем за полсекунды, распознав то, что бы сказали вслух участники эксперимента, если бы могли говорить, сообщает NEWS.ru.