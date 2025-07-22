Перечислены признаки заражения смартфона вирусом

Сегодня мобильные вирусы могут быть не менее опасными, чем компьютерные. Вот как распознать, что с вашим устройством что-то не так.

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Телефон работает медленнее и подтормаживает. Иногда это объясняется перегрузкой памяти, но чаще всего бывает связано с вредоносными программами.

Смартфон греется даже при обычных действиях. Ваше устройство могут использовать для рассылки спама, передачи данных, майнинга.

Появляется реклама, которой до этого не было. Если вы заметили странные уведомления, всплывающие окна, баннеры, то смартфон может быть заражён вирусом. Особенно опасно, если вам придут поддельные предупреждения о заражении устройства с предложением скачать антивирус.

Без вашего ведома устанавливаются неизвестные приложения. В списке программ вредоносное ПО может маскироваться под системные службы в виде приложений с названиями типа «Системные настройки» или «Обновление сервиса» и т. п.

Интернет-трафик «исчезает» сам по себе. Дело может быть во вредоносной программе.

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Смартфон как будто живёт своей жизнью. Это признак того, что вирус уже получил доступ к вашим системным функциям.

Аккумулятор стал разряжаться намного быстрее. Особенно подозрительно, если батарея сильно убывает за ночь, когда вы не пользуетесь гаджетом.

Микрофон и камера работают сами по себе. Обратите внимание на появление необычных фото или аудиофайлов, которые вы не делали.

Проблемы с безопасностью и обновлениями. Антивирус на смартфоне может самопроизвольно выключаться, а система может не давать установить обновления или настройки безопасности будут всё время сбрасываться.

Подозрительная работа браузера. Он может сам открывать странные сайты, менять по умолчанию поисковик, выдавать ошибки сертификатов.