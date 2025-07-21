Ученые рассказали, как изменение климата повлияет на жизнь россиян

Обычные люди не почувствуют резких климатических изменений, которые выражаются в проливных дождях в Центральной России. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

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Она подчеркнула, что подобные ливни не являются редкостью в середине лета, и напомнила, что в 2020 году май, июнь и июль были «аномально дождливыми». Специалист подчеркнула, что делать далеко идущие выводы об изменении климата на основе пары сезонов нельзя. По ее словам, сдвиги в гидрологическом цикле видны только в масштабах десятилетий.

Директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов подчеркнул, что, если ученые научатся предсказывать климатические аномалии, они смогут вовремя готовиться к ним, минимизировав риски.

— Если же пустим все на самотек, то, конечно, получим больше неприятностей, чем преимуществ. То есть если мы готовы и адаптируемся, то изменение климата для нас выгодно, если нет, то наоборот, — пояснил ученый в беседе с РИА Новости.

Понедельник стал самым дождливым 21 июля с 1879 года: предыдущий рекорд, зафиксированный 25 лет назад, составлял 39,5 миллиметра осадков. В Коломне только за ночь выпало 66 миллиметров дождя, и суточный рекорд по осадкам, который принадлежал 2013 году, оказался побит.