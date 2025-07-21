Ученые выяснили, как погибнет вся Вселенная

Ученые из Корнельского университета пришли к выводу, что Вселенная закончит свое существование в результате Большого сжатия, когда все космические тела будут поглощены сверхмалой сингулярностью, из которой они произошли после Большого взрыва.

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По словам исследователей, в конечном итоге Вселенная перестанет расширятся и вся материя вновь соберется в одной точке. Специалисты уточнили, что этот глобальный процесс начнется через 11 миллиардов лет и будет продолжаться еще 8,5 миллиарда лет.

— Маловероятно, что мы заметим какие-либо отчетливые изменения. Тем не менее, одним из предупреждающих знаков будет повышение космической температуры. Вполне вероятно, что через несколько миллиардов лет Вселенная, включая все ее основные небесные тела, будет иметь ту же температуру, что и поверхность Солнца, — передает газета New York Post.

Космос хранит множество тайн, которые пытаются раскрыть ученые по всему миру. Астрономы из Великобритании смогли зафиксировать одну из самых мощных в истории наблюдений ударных звуковых волн, которые когда-либо доходили до Земли из далекого космоса. Мощнейшую ударную волну вызвало обычное взаимодействие галактик, которое можно назвать столкновением или «каннибализмом».