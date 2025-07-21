Десятки организаций стали жертвами хакерской атаки на серверы Microsoft

Около 100 организаций стали жертвами хакерской атаки на серверы Microsoft
Масштабная кибератака затронула около 100 организаций по всему миру. Целью атаки стали серверы SharePoint от Microsoft, которые используются для внутреннего обмена документами в компаниях и государственных структурах.
Около ста взломов было зафиксировано к выходным, сообщил представитель нидерландской компании Eye Security, занимавшейся расследованием. Хакеры использовали неизвестную ранее уязвимость — так называемую «нулевой день» — чтобы проникнуть в уязвимые системы и установить скрытый доступ к ним.
Проблема касается серверов, управляемых организациями самостоятельно, что делает их более уязвимыми без своевременных обновлений. Microsoft выпустила патч и рекомендовала всем пользователям немедленно установить его, но эксперты предупреждают, что одного обновления может быть недостаточно — возможно, злоумышленники уже оставили «черные ходы» в системах.
Среди потенциальных жертв — промышленные предприятия, банки, аудиторские и медицинские компании, а также государственные учреждения США и других стран. По данным Shodan, более 8 тысяч серверов по всему миру могли быть подвержены взлому.