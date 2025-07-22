Необычные сигналы помогли обнаружить редкий элемент на Меркурии

Международная команда ученых под руководством Даниэля Шмида из Австрийской академии наук впервые доказала наличие лития в экзосфере Меркурия - и сделала это необычным способом. Вместо прямого поиска атомов они зарегистрировали характерные электромагнитные сигналы, оставляемые ионизированным литием, сообщает Phys.org. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

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Речь идёт о так называемых ионно-циклотронных волнах - они возникают, когда ионы взаимодействуют с солнечным ветром и магнитным полем планеты. Эти волны обладают уникальной частотой, зависящей от массы и заряда конкретного элемента. Впервые за десятилетия наблюдений учёные уловили "отпечаток" лития - его сигнатура оказалась отчётливо различимой и непохожей на другие.

Считается, что литий попадает в экзосферу Меркурия в результате постоянных метеоритных ударов, выбивающих атомы с поверхности планеты. Затем ультрафиолетовое излучение Солнца превращает нейтральные атомы в ионы, которые и становятся источником характерных волн.

В общей сложности было зафиксировано 12 событий, каждое длилось несколько десятков минут. Все они связаны с активностью в разреженной атмосфере Меркурия и, по мнению исследователей, недвусмысленно указывают на присутствие лития - элемента, которого до сих пор на этой планете найти не удавалось.