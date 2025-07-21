Найдены следы города из средневековых норвежских хроник

Археологи из Норвежского института исследований культурного наследия (NIKU) заявили о прорыве в поисках одного из самых загадочных городов страны - Хамаркаупенгена. Это исчезнувшее поселение известно лишь из "Хроники Хамара", датированной XVI веком, но на его существование долгое время не удавалось найти убедительных археологических подтверждений.

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Теперь георадарные исследования, проведенные в районе Крингкастингсйордет, позволили обнаружить подземные структуры, скрытые от глаз. Сканирование выявило остатки целых кварталов, улиц и переулков - планировка которых напоминает другие средневековые города Норвегии. Уже начавшиеся раскопки подтвердили данные радара: археологи нашли остатки каркасного здания с деревянным полом, расположенного точно в указанной точке.

По данным хроники, Хамаркаупенген находился к востоку от собора Хамара и был важным политическим и религиозным центром. Город, основанный в XI веке, в итоге был заброшен, однако причины этого остаются неясными. Он также был уникален для своего времени тем, что располагался не на побережье, а в глубине материка - что делает его археологическое значение особенно интересным.

Найденные постройки, по мнению ученых, могут принадлежать именно этому затерянному городу. Это один из редких случаев, когда письменные источники, долго считавшиеся полулегендарными, находят подтверждение в материальных свидетельствах. Археологи планируют продолжить исследования, чтобы окончательно подтвердить принадлежность находок Хамаркаупенгену и изучить, что еще скрывает земля.